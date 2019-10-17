شكرا لقرائتكم فايلر يدرس ضم محمد محمود لقائمة الأهلى أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفكر السويسرى رينيه فايلر مدرب النادى الأهلى، فى ضم محمد محمود لقائمة الفريق فى مباراة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى، بعد تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الطويلة الأخيرة.

وكان محمد محمود تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال يناير الماضى بعد ايام من انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من وادى دجلة.

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وتعافى محمد محمود من إصابته الأخيرة وانتظم فى تدريبات الفريق، وشارك فى ودية الإعلاميين الأثنين الماضى، التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف وظهر خلالها بشكل جيد للغاية.

وبات محمد محمد لائقاً من الناحية الفنية والطبية وينتظر الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة فى المباريات لذا يتطلع فايلر لضمّه لقائمة الفريق أمام الجونة تمهيداً للدفع به إذا سمحت ظروف المباراة بذلك.