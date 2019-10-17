شكرا لقرائتكم المقاولون يعترض على موعد مواجهة الزمالك بخطاب رسمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى المقاولون العرب، عبر خطاب رسمى لاتحاد الكرة اعتراضه على موعد مباراته غدا فى الدورى أمام الزمالك.

وأوضح فى الخطاب الذى وصل اتحاد الكرة، أن تغيير مواعيد المباريات أو تبديلها فى الجدول لأى ظروف طارئة يجب أن يكون بالاتفاق مع الأندية قبل صدور القرار، خاصة أن الفريق كان يستعد لمواجهة أسوان بالدورى.

وكشف المقاولون العرب خلال الخطاب، اعتراضه رسميا على موعد مباراة الزمالك المقرر لها غدا السبت، بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى لدواعى أمنية.

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعلن أمس رفضه خوض مباراة المقاولون العرب غدا السبت أيضا.