شكرا لقرائتكم دوري القسم الثاني من مجموعتين في الموسم المقبل بمشاركة 24 فريقا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المصدر أن دوري القسم الثاني الموسم المقبل سيتكون من 24 فريق بواقع 12 فريق لكل مجموعة. Advertisements أضاف مسئول اتحاد الكرة أنه سيتم توزيع المجموعات بالاعتماد على الناحية الجغرافية والأقرب كما سيتم حسم كيفية التوزيع خلال الفترة المقبلة. تابع مسئولو اتحاد الكرة أنه من الصعب إقامة دوري من مجموعة واحدة الموسم المقبل و سيتم حسم هذه الأمور خلال الفترة المقبلة.

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