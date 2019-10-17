شكرا لقرائتكم دونجا الإسماعيلي: الفوز على حرس الحدود دفعة قوية قبل الجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويلتقي الإسماعيلي مع حرس الحدود فى الثامنة مساء غداً باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية. أضاف : "الانتصار على الفريق العسكرى والذى يعد فريقا ليس هينا على الإطلاق سيمنحنا دفعة قوية ، قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال". Advertisements وأتم حديثه : "أتطلع للمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق مزيد من الانتصارات واعادته لوضعه الطبيعة بين أندية القمة ينافس دائما على الالقاب". وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

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