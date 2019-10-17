شكرا لقرائتكم فرج عامر: مباراة سموحة أمام بيراميدز تحت شعار نحن لسنا أبناء البطة السودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونشر عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "سموحة اليوم أمام بيراميدز تحت شعار نحن لسنا أبناء البطة السودة ".
ويدخل سموحة مباراة اليوم بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات بعد أن خسر أول مباراة أمام الأهلى بهدف ، ثم التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فيما فاز سموحة على إنبى بهدفين مقابل هدف.
ويلتقى سموحة مع بيراميدز فى الثامنة من مساء اليوم بالجولة الرابعة من بطولة الدورى ، فى اللقاء الذى يقام على ستاد الدفاع الجوى .
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