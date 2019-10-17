شكرا لقرائتكم سولشاير يعلن غياب دي خيا وبوغبا عن لقاء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، غياب الثنائي الفرنسي بول بوغبا وحارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا عن مواجهة ليفربول في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان دي خيا تعرض لإصابة أجبرته على الخروج من مباراة منتخب بلاده إسبانيا أمام السويد في تصفيات كأس أمم أوروبا(يورو 2020)، والتي انتهت بالتعادل 1 - 1 وتأهل فريقه إلى البطولة، بعد حلول كيبا أريزابالاغا حارس مرمى تشيلسي بدلًا منه.

وقال سولشاير في تصريحات إعلامية : ديفيد يحتاج إلى فحص طبي ، أعتقد أنه سيغيب، لقد بدا الأمر مؤكدًا في مباراة يوم الثلاثاء.

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أما بوغبا فغاب عن الفريق في خمس مباريات من أخر سبع خاضها الفريق، بسبب إصابة في الكاحل، حيث قضى جزء من فترة التوقف الدولي للعلاج في دبي، لكن سولشاير كشف عن تعرض اللاعب الفرنسي لنكسة جديدة في إصابته.

وأضاف المدرب النرويجي: لقد خضع لفحص عقب مباراة أرسنال، وربما يحتاج إلى الراحة لبضعة أسابيع، لذلك أتمنى ألا يدوم ذلك طويلًا، لكن لن يشارك في تلك المباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط في ترتيب الدوري الإنجليزي.