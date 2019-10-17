مرتضى يعلن موعد إطلاق قناة الزمالك ويكشف عن مدير برامجها

الموجز

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن قناة النادي ستنطلق خلال 10 أيام بشكل رسمي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الزمالك اليوم» أنه سيبدأ فى ملف الاستاد مباشرة عقب الانتهاء من ملف القناة موضحا أن ادارة الزمالك حاليا تدرس العديد من العروض بشأن ملف استاد الزمالك بالسادس من أكتوبر.

وأضاف مرتضى منصور أن تم اختيار الناقد الرياضى الكبير فتحي سند مديرا للبرامج في نادب الزمالك.

وأكد رئيس الزمالك أن القناة ستشمل العديد من البرامج ومقدمي البرامج مثل خالد الغندور وأحمد جمال وشادي عيسى، ونيرة الأحمر شقيقة لاعب اليد أحمد الأحمر التي ستُقدم برنامج لألعاب الصالات