سوبر كورة يكشف حيثيات براءة اتحاد الكرة من مؤجلات الدورى ومباراة القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لهجوم شرس خلال الساعات الماضية عقب صدور قرار نهائى من قبل الجبلاية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، والتى كان مقرراً لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأصدر الاتحاد الذى برئاسة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، بيانًا قال فيه، "قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلى والزمالك، والتى كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز على ضوء تلقى الاتحاد تعليمات أمنية فى هذا الشأن".

واشتعل الرأى العام على الجبلاية وطالب البعض بضرورة رحيل المجلس وآخرين هاجموا الزمالك كونه مخطط من إدارة القلعة البيضاء لتأجيل المواجهة، خاصة أن الأهلى فى أفضل حالاته الفنية والبدنية إلا أن من المتابعين لم يذهب إلى أصل الأزمة والتى تتلخص فى الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة.

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ولمعرفة حيثيات براءة اتحاد الكرة من مؤجلات الدورى ومباراة القمة بين الأهلى والزمالك اضغط هنا