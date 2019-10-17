شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعترض رسمياً على موعد مباراته أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل نادى المقاولون العرب خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يعترض فيه على موعد مباراته بعد غد السبت فى الدورى أمام الزمالك.
وتضمن الخطاب الذى وصل اتحاد الكرة أن تغيير مواعيد المباريات أو تبديلها فى الجدول لأى ظروف طارئة يجب أن يكون بالاتفاق مع الأندية قبل صدور القرار، خاصة أن الفريق كان يستعد لمواجهة أسوان بالدورى.
وأكد المقاولون العرب خلال الخطاب على اعتراضه رسمياً على موعد مباراة الزمالك المقرر لها السبت، بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى لدواعى أمنية.
وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعلن أمس رفضه خوض مباراة المقاولون العرب السبت أيضا.
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