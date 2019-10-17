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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الدوري المصري .. بيراميدز وسموحة الأقوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس مواجهات مهمة ضمن مباريات الدوري المصري بالجولة الرابعة بالدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 ، وذلك على صعيد 4 لقاءات وهى :نادى مصر يلتقى الجونة
تقام مباراة نادى مصر والجونة على استاد الكلية الحربية فى الثالثة عصر اليوم الخميس فى مواجهة يدخلها الفريق الصاعد لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه بمعنويات مرتفعة، بعدما انتزع نقطة التعادل الأولى فى مسيرته بالممتاز من أنياب نادى الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة، بينما فاز الجونة على مصر المقاصة بهدف دون رد فى إطار منافسات ذات الجولة.
المصرى أمام المقاصة
فيما تقام مباراة المصرى البورسعيدى ومصر المقاصة على استاد الجيش بالسويس فى الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس فى مواجهة الجريحين، حيث خسر الفريق الفيومى فى مباراته الأخيرة من الجونة بهدف دون رد وهى نفس النتيجة التى حققها الفريق البورسعيدى الذى سقط أمام زعيم الثغر بهدف دون رد فى ذات الجولة .
إنبى مع الإنتاج الحربى
بينما تقام مباراة إنبى والإنتاج الحربى على استاد بتروسبورت فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، لاسيما بعد خسارة الفريق البترولى من سموحة بهدفين مقابل هدف وخسارة الإنتاج الحربى من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة .بيراميدز يواجه سموحة
كما تقام مباراة بيراميدز وسموحة على استاد الدفاع الجوى فى الثامنة مساء اليوم الخميس فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فيما فاز سموحة على انبى بهدفين مقابل هدف .
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