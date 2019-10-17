شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: دورى القسم الثانى من مجموعتين بـ24 فريقا الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثانى الموسم المقبل 2020 - 2021 سيتكون من مجموعتين وليس ثلاث مجموعات كما هو الحال الآن. وأكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن دورى القسم الثانى الموسم المقبل سيتكون من 24 فريقاً، بواقع 12 لكل مجموعة. وأضاف المصدر أنه سيتم توزيع المجموعات بالاعتماد على الناحية الجغرافية والأقرب، كما سيتم حسم كيفية التوزيع خلال الفترة المقبلة. وأشار المصدر إلى أنه من الصعب إقامة دورى من مجموعة واحدة الموسم المقبل وسيتم حسم هذه الأمور خلال الفترة المقبلة.

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