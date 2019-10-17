"قصة صور " .. أحمد الأحمر فخر ميت عقبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك أحمد الأحمر نجم كرة اليد بنادى الزمالك قيمة كبيرة داخل قلوب الجماهير البيضاء بصفة خاصة و عشاق اللعبة بصفة عامة لما يمتلكه اللاعب من نجومية كبيرة و قيمة فنية عالية .

أحمد الأحمر نجح مؤخرا فى الحصول مع فريقه على البطولة الأفريقية رقم 12 فى تاريخ القلعة البيضاء ليتربع الزمالك على عرش أفريقيا .

ونجح الأحمر من خلال حصد لقب أفريقيا الأخير فى أن يصبح اللاعب رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية بمجموع 19 بطولة.

أحمد الأحمر "ميسى كرة اليد" كما يلقبه محبيه من مواليد 27 يناير 1984 وهو ابن نجم الزمالك الأسيق مصطفى الأحمر، حيث استطاع اللاعب حفر اسمه بقوة فى قلوب محبى و عشاق كرة اليد المصرية و العالمية وذلك بسبب المهارات القوية و عنصر المراوغة الذى يتمتع به .

استطاع أحمد الأحمر أن يحقق العديد من الإنجازات، حيث نجح فى الفوز بجائزة أحسن لاعب فى عدد كبير من المباريات ومنها جائزة أحسن لاعب فى مبارايات كأس الأمم الإفريقية التى فازت بها مصر ومنها صعدت لأوليمبياد بكين وفى أمم إفريقيا التى استضافتها مصر يناير 2016 وتأهل الفراعنة من خلالها إلى أولمبياد البرازيل، فضلا عن أنه حمل علم مصر فى طابور العرض بافتتاح هذه الدورة .

و يسعى الأحمر إلى استكمال مسيرته خلال المرحلة المقبلة والوصول إلى منصة التتويج العالمية فى كأس العالم 2021 بمصر .



و يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة و الإصرار لدى نجم كرة اليد البيضاء فى الصور التالية :

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أحمد الأحمر مع بطولات الزمالك



أحمد الأحمر بقميص الزمالك



أحمد الأحمر مع واده النجم مصطفى الأحمر



أحمد الأحمر مع درع الدورى



أحمد الأحمر بقميص فلينسبرج الألمانى



أحمد الأحمر 1