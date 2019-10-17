شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة..بيراميدز يسعى للعودة لقطار الانتصارات أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف بيراميدز نظيره سموحة فى تمام الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق السماوى بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فيما فاز سموحة على انبى بهدفين مقابل هدف.
ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى واحدة ولم يخسر وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 3 اهداف فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى 1 وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .
وطالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بالعودة للانتصارات مرة اخرى للحاق بالقمة لاسيما أن الفريق الذى يبحث عن اللقب لابد أن يفوز على طول الطريق فى ظل الصراع المحتدم مع الاهلى والزمالك على التتويج باللقب بينما شدد حسام حسن المدير الفنى لسموحة على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث الليلة أمام منافس قوى لايستهان به ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى .
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