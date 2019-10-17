شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد بسام ينضم لبعثة المنتخب العسكرى فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم محمد بسام حارس مرمى منتخب مصر لبعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم بالصين، وقرر البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى الدفع بالحارس فى مواجهة عمان بالجولة الثانية لكأس العالم العسكرية المقامة فى الصين بالفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى، بعد غيابه عن المباراة الأولى أمام اليونان، والتى انتهت بالتعادل السلبى، بسبب ارتباطه بودية المنتخب الأول مع بتسوانا والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره العمانى فى الحادية عشرة صباح غد الجمعة بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث واجه المنتخب العسكرى نظيره اليونانى ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه كندا فى 20 أكتوبر.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من: العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة، سيرجيو فارياس مدير فنى، السيد السويركى مدرب حراس مرمى، سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال، محمود عبد الغنى مترجم، يسرى عرفان مدير إدارى، محمد مختار مدير شئون اللاعبين، محمد عبد الرحمن طبيب، محمد عادل حكم، تحسين أبو السادات حكم.

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بسام يلحق ببعثة المنتخب العسكرى فى الصين



لاعبو المنتخب العسكرى



محمد بسام حارس المنتخب العسكرى