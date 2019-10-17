شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا: لا بديل عن الانتصار على الحدود.. نرغب فى دفعة قوية قبل لقاء الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد العاطى لاعب ارتكاز الإسماعيلى أنه لا بديل عن الانتصار فى مواجهة حرس الحدود من أجل استمرار التقدم بجدول ترتيب الفريق بمسابقة الدورى.

ويستضيف الدراويش منافسه حرس الحدود فى الثامنة مساء غد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية.

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وأضاف دونجا "الانتصار على الفريق العسكرى والذى يعد فريقا ليس هينا على الإطلاق سيمنحنا دفعة قوية، قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وأتم حديثه "أتطلع للمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق مزيد من الانتصارات واعادته لوضعه الطبيعة بين أندية القمة ينافس دائما على الألقاب".

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد، ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بالدورى، بهدف الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.