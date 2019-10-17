شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المنتخب العسكرى ينهى استعداداته لمواجهة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم، اليوم الخميس، منتخب مصر العسكرى لكرة القدم استعداداته لمواجهة عمان فى الجولة الثانية من بطولة كأس العالم العسكرية المقامة بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى، وكان المنتخب قد واجه اليونان فى الجولة الأولى صباح الأربعاء الماضى وانتهت بالتعادل السلبى.

وشهد المران الختامى تدريبات استشفائية للعناصر التى شاركت أساسياً فى مباراة اليونان، فيما أدى البدلاء والمستبعدون تدريبات قوية استعداداً لمواجهة عمان.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم العسكرية أن يواجه المنتخب العسكرى نظيره العمانى فى الحادية عشرة صباح غد الجمعة بتوقيت الصين الخامسة فجراً بتوقيت القاهرة بمدينة وهان الصينية، ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث واجه المنتخب العسكرى نظيره اليونانى ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيرًا يواجه كندا فى 20 أكتوبر.

ومن جانبه طالب سيرجيو فارياس لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث للمباراة لضمان استكمال المشوار وحصد لقب كأس العالم العسكرية.

وأعلن البرازيلى سيرجيو فارياس، قائمة الفريق الذى يشارك فى بالطولة وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

Advertisements



الجهاز الادارى يتابع المران



المنتخب العسكرى يستعد للصين



تدريب المنتخب العسكرى



جانب من المران