وكيله: إيمري لم يطلب رحيل النني.. ولايمكنني الحديث عن مفاوضات ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رفض علاء نظمي وكيل أعمال المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي والمعار حاليًا إلى صفوف بشكتاش التركي الحديث عن الأنباء التي تداولت مؤخرًا بشأن رغبة نادي ايه سي ميلان الإيطالي في ضم لاعب وسط منتخب مصر، لافتًا إلى أن أوناي إيمري مدرب أرسنال لم يطلب رحيل اللاعب في الصيف الماضي.

وكان النني قد انتقل إلى صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وخلال تصريحات لقناة تايم سبورتس قال نظمي: "حاول ميلان وروما التوقيع مع محمد النني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن المفاوضات لم تكتمل".

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وأضاف: "تلقى النني أكثر من عرض خلال الصيف الماضي من أندية ليستر سيتي، وست هام يونايتد الإنجليزيين وفالنسيا الإسباني ولكن نجح بشكتاش في إتمام الصفقة مع آرسنال خلال الميركاتو".

وعن تجديد ميلان مفاوضاته مع النني قال نظمي: "لا يمكنني الحديث عن تجديد ميلان مفاوضاته مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي".

وواصل حديثه: "أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال لم يطلب الاستغناء عن النني، اللاعب هو من طلب الحصول على فرصة لتطوير أدائه ثم العودة إلى ملعب الإمارات مجددًا".

وأتم قائلًا: "مستقبل النني في آرسنال مازال قائمًا وبقوة".