بالفيديو.. المقاولون: أرسلنا اعتراضًا لاتحاد الكرة على مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن ناديه أرسل اعتراضًا للاتحاد المصري لكرة القدم يعترض فيه على قرار مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أصدر قرارًا بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والذي كان من المقرر أن يقام مساء السبت، ليقرر مسئولي لجنة المسابقات إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في نفس اليوم بدلاً من مواجهة ذئاب الجبل فريق أسوان.

وأضاف المشرف على فريق الكرة بالمقاولون العرب في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"تعودنا في اللجنة السابقة والتي كانت تدير المسابقات بأن التغيير والتبديل من حيث المواعيد يكون بالاتفاق، لكن لم أر هذا منذ 40 عامًا بأن يتم تبديل وتغيير مباراة بالشكل الذي نراه".

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وأوضح :"الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل لنا خطاب صباح الأربعاء يفيد من خلاله بأننا سنواجه الزمالك يوم السبت بدلاً من أسوان، إدارة النادي قامت بالرد وأرسلت اعتراضها رسميًا".

وتابع :"نحترم قرارات الأمن لكن أعترض على قرار اتحاد الكرة بتبديل مواجهة أسوان بالزمالك، سنعقد اجتماع مجلس إدارة اليوم الخميس لإصدار قرارنا النهائي بشأن مواجهة الزمالك".

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الثالث برصيد سبع نقاط متساويًا مع الثنائي بيراميدز والزمالك، في المقابل يتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد تسع نقاط بعد الفوز في أول ثلاث مباريات.