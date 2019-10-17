بالفيديو.. فرج عامر: سأخوض مباراة بيراميدز مضطرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه قرر خوض مباراة بيراميدز تجنبًا لتعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان رئيس سموحة أعلن في وقت سابق عن مطالبته بتأجيل مباراة فريقه مثل الأهلي والزمالك من أجل تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الأندية.

وأضاف فرج عامر في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"طالبت بتأجيل مباراتي أسوة بالأهلي والزمالك نظرًا لانضمام الدوليين مؤخرًا وعدم وجود وقت كافي لإعداد الفريق".

وأكمل :"أطالب اتحاد الكرة بالعدالة والمساواة مثل الأهلي والزمالك من حيث الملاعب وأشياء أخرى، لكن سأخوض مباراة بيراميدز نهائيًا حتى لا يتعرض فريقي لعقوبات".

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وتابع :"سأضطر لخوض مباراة بيراميدز من أجل نجاح منظومة الكرة المصرية، لكن أعلن لاتحاد الكرة عدم تقبلي للوضع الحالي".

لجنة المسابقات أصدرت قرارًا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أعلن من خلاله تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل ضمن الأسبوع الرابع.

ومن المقرر أن يلتقي سموحة بمنافسه بيراميدز مساء اليوم ضمن جولة الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.

ويحتل سموحة المركز الثامن برصيد أربع نقاط، في المقابل يتواجد بيراميدز في المركز الثاني بسبع نقاط خلف الأهلي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بعد الفوز في أول ثلاث جولات.