رئيس الزمالك: نرفض مواجهة "المقاولون" بدلًا من الأهلي

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، رفض إدارة ناديه خوض مباراة المقاولون العرب، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدورى المصرى الممتاز، التى تم تقديمها عقب تأجيل مباراة القمة المقررة فى الأسبوع الرابع.

قال مرتضى منصور، خلال وجوده ببرناج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث، إنه تحدث تليفونيًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون العرب، وأكد التزامه بقرار الناديين الرافض لإقامة المباراة فى الموعد المحدد من اتحاد الكرة.

تحدث مرتضى منصور عن مكالمة أخرى تمت مع محمد عادل، المشرف العام على فريق ذئاب الجبل، التى أكد خلالها تمسك الناديين بموقفهما الرافض من إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وتابع منصور، من حق المقاولون العرب مواجهة أسوان طالما أن هذا الأمر مرتب وفقًا لجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.