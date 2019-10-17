رياضة | برشلونة يخطط لخطف جوهرة باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية، عن سعي إدارة نادي برشلونة للتعاقد مع أحد جواهر باريس سان جيرمان، وهو اللاعب إدوارد ميشوت.

بدأ نادي برشلونة بالفعل اتصالاته مع وكلاء إدوارد ميشوت، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 16 عامًا ، والذي يُقارن الآن بماركو فيراتي بسبب أسلوبه في اللعب.