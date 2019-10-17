رياضة | كلاسيكو الأرض مهدد بالنقل إلى ملعب النار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاسيكو الأرض مهدد بالنقل إلى ملعب النار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت مقترحات جديدة بنقل كلاسيكو الأرض بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد في الأرجنتين كنوع من رد الجميل بعد أن استضافت مدريد العام الماضي إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين التقليديين بوكا جونيورز وريفر بليت المعروفة بقمة النار.

وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينين عبر حسابها على تويتر، رداً على جريدة إسبانية كشفت عن تفكير رابطة "لا ليجا" في نقل "الكلاسيكو" من ملعب كامب نو إلى سانتياجو برنابيو، بسبب "الوضع الراهن المتوتر في إقليم كاتالونيا": "وماذا إذا لعبت المباراة في الأرجنتين؟ رداً للجميل".

وجاء رد الفعل على هذه التدوينة في أقل من 4 ساعات، إذ حصلت على نحو 8 آلاف "إعجاب"، بينما تم مشاركتها ألفي مرة، هذا بالإضافة للتعليقات العديدة، غالبيتها حملت طابع الفكاهة.

وكان ملعب البرنابيو قد استضاف إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس العام الماضي بعد الأحداث التي صاحبت المباراة التي كانت ستقام على ملعب ريفر بليت المونومنتال بمهاجمة حافلة بوكا جونيورز وإصابة بعض لاعبيه، مما دفعهم لرفض خوض اللقاء الذي تأجل عدة مرات، قبل أن يقرر اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إقامتها في النهاية في مدريد.

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ويظل كلاسيكو الأرض الذي كان مقرراً أن يقام يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب كامب نو، معلقاً حتى الأربعاء المقبل، موعد انعقاد اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وستقرر اللجنة في نهاية الأمر إذا ما كانت المباراة ستقام في موعدها، أو سيتم تأجيلها، أو سيتم تغيير ترتيب المباراتين، بحيث تقام مباراة الدور الأول على ملعب البرنابيو، ثم تقام مباراة الدور الثاني في كامب نو.

وكانت مصادر من الناديين قد أكدت رفضها المقترح الأخير بتغيير ترتيب المباراتين.

ويشهد إقليم كاتالونيا الواقع شمال شرق إسبانيا أعمال شغب ومظاهرات للداعين إلى استقلاله، رداً على حكم قضائي بسجن تسعة من قادة الانفصاليين.

وأسفرت الاحتجاجات عن إصابة العشرات من المواطنين وأكثر من 40 من عناصر الشرطة وقوات الأمن