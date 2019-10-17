رياضة | الدوري السعودي يعود بتغييرات في المدربين وظهور "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي يعود بتغييرات في المدربين وظهور "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الدوري السعودي للدوران غدًا بعد توقف دام قرابة أسبوعين في فترة المباريات الدولية، حيث تخوض الأندية منافسات الجولة السابعة بعد تغييرات في إداراتها الفنية، وإصابة لاعبين أساسيين.

وتغير عدد من من المدربين قبل انطلاق الدوري منها ضمك الذي أقال مدربه التونسي محمد الكوكي، وتعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري والفتح الذي فسخ عقد مدربه التونسي فتحي الجبال، وتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا بينما أعلن الأهلي عودة مدربه السابق السويسري كريستيان غروس خلفاً للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي أقيل بعد 3 جولات.

ويحل ضمك ضيفًا على الهلال المتصدر، والباحث عن استعادة اللقب من بطل الموسم الماضي النصر، بينما يستضيف الأهلي صاحب المركز الثالث التعاون في جدة.

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ويخوض الهلال مواجهة ضمك في الدوري السعودي وهو يستعد للقاء إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، بمواجهة ضيفه السد، بعد النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق السعودي 4-1 ذهاباً.

ويستعيد فريق الهلال عدداً من لاعبيه المصابين مثل نواف العابد، وسالم الدوسري، اللذين استأنفا التدريب الجماعية، سيفتقد لخدمات مهاجمه السوري عمر خريبين لفترة تقدر بستة أسابيع، بعد إصابة في القدم تعرض لها خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد المالديف في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

ولا يزال الهلال من دون خسارة في الجولات الست الأولى، وهو حقق 5 انتصارات وتعادل واحد.

في المقابل، يأمل ضمك صاحب المركز ما قبل الأخير بـ4 نقاط، في تحقيق بداية إيجابية في مباراته الرسمية الأولى بإشراف بن زكري، أفضل من خسارته الودية أمام الاتحاد 0-1.