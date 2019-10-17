رياضة | عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك والمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك والمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يرفض مواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري كبديل عن لقاء القمة أمام الأهلي الذي تأجل لأجل غير مسمى.

وأوضح رئيس الزمالك أنه اتفق مع محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب على عدم اللعب يوم السبت المقبل مشيرًا إلى أن كليهما ملتزمان بالقرار ولن يشاركا بأي من لاعبيهم في هذا اللقاء.

وأضاف مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن المقاولون من حقه أن يطلب مواجهة أسوان في الدوري المصري طالما أن هذا وفقًا لترتيب جدول المصري.

وأشار إلى أن القناة الرسمية لناديه ستنطلق خلال 10 أيام لأنهم في الطريق لوضع الرتوش النهائية لها لظهورها بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.

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وتابع: "لم أطلب تأجيل لقاء القمة مع الأهلي بل صرفت مستحقات اللاعبين لتحفيزهم استعدادًا للقاء لكن الأمن رفض لأسباب أمنية وأعتقد أن أمن مصر أهم من الأحمر والأبيض فلن يتحمل أحد أي خسائر جديدة".

وكشف مرتضى منصور عن أن المقاولون من حقه طلب اللعب مع أسوان في الدوري المصري لأنه من الأفضل له مواجهته بدلَا من القلعة البيضاء.

وواصل: "علينا احترام القرارات الأمنية فلقد أبلغني الأمن بمعلومات لن أفصح عنها وبناء عليها وافقت على خوض مباراة جينراسيون في دوري أبطال إفريقيا في استاد السلام بدلاً من استاد القاهرة".