رياضة | بفرمان من جوارديولا.. السيتي يزاحم ريال مدريد وبرشلونة على صفقة كبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بفرمان من جوارديولا.. السيتي يزاحم ريال مدريد وبرشلونة على صفقة كبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مسئولي السيتي بالدخول في الصراع الشرس مع فريقه السابق برشلونة الإسباني و نادي ريال مدريد للتعاقد مع خليفة الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في فريقه.

ويسعى جوارديولا لضم مهاجم جديد ليكون خليفة أجويرو، خاصة في ظل كبر سن النجم الأرجنتيني، والذي يعد المهاجم الأساسي للسيتي منذ سنوات.

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وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن جوارديولا مدرب السيتي، طالب بضم أرجنتيني آخر و هو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ويقدم مارتينيز حاليا مستويات مميزة مع النيترازوري هذا الموسم ما جعله يدخل مدار البارسا لخلافة لويس سواريز ، و ريال مدريد ليكون خليفة للفرنسي كريم بنزيما.

ًولن تكون مهمة جوارديولا و رجاله سهلة في الصفقة حيث يضع إنتر ميلان شرطاً جزائياً في عقد مارتينيز يبلغ 111 مليون يورو ، سيكون على أي ناد يرغب في ضمه دفعها مباشرة.