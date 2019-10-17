رياضة | ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة مايوركا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة مايوركا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد حيرة كبيرة قبل مواجهة فريقه المقبلة أمام ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

ذكرت صحيفة "الماركا" أن زيدان لا يعلم من سيكون جاهزا حتى الآن، خصوصا في خط الوسط الذي أصبح فارغًا بعد رحيل يورينتي وسيبايوس.

‏وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع مشاركة خاميس رودريجيز بعد بقائه طوال الأسبوعين الماضيين في فالديبيباس ومن المحتمل أن يلعب إيسكو لبعض الوقت.