رياضة | أليجري يقترب من تدريب مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري يقترب من تدريب مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بات قريبًا من التعاقد مع المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأضافت التقارير بأن المدرب سولشاير بات قريبًا من الرحيل عن تدريب اليونايتد بعد سلسلة النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتابعت التقارير بأن أليجري سيحصل على راتب يقدر بـ٦.٥ مليون جنيه استرليني في الموسم، وسيحل بدلًا من سولشاير.