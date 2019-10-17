شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب صانعي أهداف الدوري السعودي والان مع التفاصيل

تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسمه الرياضي 2019/20 وتسمتر الجولة حتى الأحد الموافق 20 من أكتوبر الجاري.

هدافو الدوري السعودي

وفي سياق متصل شهدت قائمة الهدافين في الدوري السعودي منافسة شرسة بين رومارينيو مهاجم الاتحاد مع كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال حيث يتقاسم كل منهما صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 5 أهداف لكلاً منهما.

ترتيب قائمة صانعي الأهداف في الدوري السعودي

ولا شك أن مركز صناعة اللعب في فرق الدوري السعودي كان له طابع السحر في إحراز العديد من الأهداف الرائعة خلال السبع جولات المنصرمة حيث تصدر حسن الحبيب لاعب الحزم قائمة صانعي أهداف الدوري السعودي برصيد صناعة 3 أهداف متقاسما مع سعد بقير مهاجم فريق أبها بنفس العدد من صناعة الأهداف لتكون القائمة كالتالي :

حسن الحبيب “الحزم”: 3 أهداف

سعد بقير “أبها”: 3 أهداف

ألكساندر بريجوفيتش “الاتحاد“: هدفين

إيميليانو فيشيو “الاتحاد“: هدفين

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أندرية كاريلو “الهلال“: هدفين

دانيلو أسبريلا “الشباب”: هدفين

عبدالرحمن غريب “الأهلي“: هدفين

عبدالله الشامخ “الشباب”: هدفين

علي هزازي “الاتفاق”: هدفين

عمر خربين “الهلال“: هدفين

هتان باهبري “الهلال“: هدفين

ياسر الشهراني “الهلال”: هدفين

جدول الدوري السعودي

وفى إطار متصل يأتي نادي الهلال في صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بعد 6 جولات برصيد 16 نقطة جمعهم الفريق الأزرق من 5 انتصارات وتعادل مباراة وحيدة.

بينما يبقى نادي الفتح في المركز الأخير بجدول ترتيب الفرق برصيد نقطة واحدة بعد بداية غير موقفة حيثُ تعرض لـ5 هزائم وتعادل وحيد حيث تسبب النتائج السلبية في فسخ التعاقد مع التونسي فتحي الجبال المدير الفني الأسبق للفريق.