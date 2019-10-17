شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيميرو: هذا أفضل قرار أخدته في حياتي والان مع التفاصيل
قال البرازيلي كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، على أن كان قريب من الانضمام إلى إنتر ميلان، مؤكدا على انه أتيحت لي الفرصة للانتقال إلى إنتر أو إشبيلية عام 2014".
وكشف كاسيميرو، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" : جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق للريال،والحالي لإشبيلية أقنعني بالقدوم إلى بورتو على سبيل الإعارة من الريال، وكان ذلك أفضل قرار في حياتي".
وأمضى كاسيميرو صاحب (27 عامًا) موسمًا في البرتغال مع بورتو على سبيل الإعارة عام 2014، بسبب صعوبة مشاركته مع ريال مدريد في ذلك التوقيت، قبل أن يعود مجددًا، ويشارك في تتويج الريال بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا.
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