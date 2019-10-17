شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يكشف كواليس خلافاته مع صلاح والان مع التفاصيل

كشف ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، كواليس المشادة الكلامية مع زميله محمد صلاح خلال مباراة بيرنلي، في الجولة الرابعة من عمر البريميرليج.

وصرح ماني خلال استضافته بقناة كانال بلس "ما حدث سوء تفاهم، كنت أريد مساعدة الفريق، بالنظر لمانشستر سيتي فإنه يفوز أحيانا بـ 5 أو 6 أهداف، لذا من المهم أن نستغل كل فرصة لقتل المباراة في أسرع وقت ممكن، لذلك كنت منزعجا".

وأضاف "لقد تحدثنا سويا وعادت الأمور لطبيعتها بيننا، ثم استدعانا المدير الفني يورجن كلوب في مكتبه وتشاورنا في الواقعة، وفوجئ كلوب بأننا أنهينا المشكلة قبل الحضور إليه".

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وروى ماني تفاصيل المشادة قائلا "صلاح سألني (لماذا تبدو غاضبًا يا ماني؟)، وقمت بالرد (كان يجب أن تمرر الكرة إلي)، ليرد بدوره (لم أراك، أنت تعرف أنني لست ضدك)".

واستطرد المهاجم الدولي "أعلم أن محمد صلاح ليس ضدي، ولكن رد فعله اتجاهي كان غريبا".

وأردف "أنا وصلاح نتواجد سويا لفترات طويلة في الملعب، ونتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية، ولا توجد أي مشكلة بيننا".

وأتم "فينالدوم يحب استفزاز الآخرين بالمزاح معهم، لقد انتظر حتى تجمع كل اللاعبين، ثم سأل بصوت مرتفع لماذا يريد ماني أن يضربك يا صلاح؟، لينفجر الجميع بالضحك".