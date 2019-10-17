الامارات | محمد صلاح وساديو ماني.. التفاصيل الكاملة لموقعة 31 أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وساديو ماني.. التفاصيل الكاملة لموقعة 31 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد صلاح وساديو ماني، قصة تداولها الكثيرون، وعقب مرور ما يقارب الشهرين من الواقعة التي حدثت بين لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي تحدث اللاعب السنغالي ساديو ماني، لأول مرة عن التفاصيل الكاملة للمشادة مع النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراة بيرنلي والتي اقيمت يوم 31 أغسطس الماضي.

وكانت الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي قد شهدت خروج اللاعب السنغالي ساديو ماني، عن النص عقب استبداله في مباراة بيرنلي، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية، حيث اتهم اللاعب المصري محمد صلاح، بالأنانية وعدم التمرير له في إحدى الهجمات الخطرة في واقعة شهدت الكثير من الجدل في الصحف والمواقع العالمية.

وقال اللاعب السنغالي ساديو ماني في تصريحات لشبكة "كانال بلس" الفرنسية، وتناقلتها بعض المواقع العالمية: "ما حدث سوء تفاهم، كنت أريد مساعدة الفريق، بالنظر إلى مانشستر سيتي فإنه يفوز أحيانا بـ 5 أو 6 أهداف، لذا من المهم أن نستغل كل فرصة لقتل المباراة في أسرع وقت ممكن، لذلك كنت منزعجا، لقد تحدثنا على انفراد، وأصبح كل شيء كما كان من قبل، ثم استدعانا المدرب يورغن كلوب، في مكتبه وتحدثنا في الواقعة، وفوجئ المدرب بأننا أنهينا المشكلة قبل الحضور إليه".

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وأضاف اللاعب عن تفاصيل المحادثة التي جمعته مع محمد صلاح، قائلا: "صلاح قال لي لماذا شعرت بالغضب ؟، فقلت له إنه كان يجب عليه تمرير الكرة لي، فأجاب بأنه لم يراني ثم أكد لي أنه لا يحمل أي ضغينة ضدي، أعلم أن محمد صلاح ليس ضدي، ولكن رد فعله تجاهي كان غريبا".

وتابع "أنا وصلاح نتواجد سويا لفترات طويلة في الملعب، ونتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية، ولا توجد أي مشكلة بيننا، وفينالدوم يحب استفزاز الآخرين بالمزاح معهم، لقد انتظر حتى تجمع كل اللاعبين، ثم سأل بصوت مرتفع (لماذا يريد ماني أن يضربك يا صلاح؟)، لينفجر الجميع بالضحك".