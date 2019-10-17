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الأهلي يتلقى عرضا لمواجهة إنتر ميلان في ديسمبر المقبل...

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جدة - عمرو شويل تلقي النادي الاهلي عرضاً لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل وأن كان الأمر مازال مجرد إقتراحاً تم طرحه خلال الفترة الماضية بين مسئولي الناديين بشكل ودي وستُحدده ارتباطات بطلا مصر وإيطاليتا خلال التوقيت المُقترح للمباراة الودية الكُبرى كما سيتحدد عدة أمرو أخرى خاصة بمكان اللقاء وغيرها من التفاصيل.

 

وفي هذا الشأن ، علمت "الخليج 365" أن إدارة الاهلي ترغب بالطبع في خوض اللقاء الودية أمام بطل العملاق الإيطالي لكن ارتباطات الأحمر قد تحول دون ذلك حيث أن الأهلي مرتبط بمواجهات محلية وأفريقية في هذا التوقيت لكن الأمر لن يتم حسم حالياً وسيتم الفصل فيه خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي لاسيما وأن النادي الإيطالي أبلغ مسئولو الاهلي بموافقته على اللعب في هذا التوقيت وينتظر فقط الترتيبات الخاصة باللقاء المُحتمل.

 

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