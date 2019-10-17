شكرا لقرائتكم الأهلي يتلقى عرضا لمواجهة إنتر ميلان في ديسمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي هذا الشأن ، علمت "الخليج 365" أن إدارة الاهلي ترغب بالطبع في خوض اللقاء الودية أمام بطل العملاق الإيطالي لكن ارتباطات الأحمر قد تحول دون ذلك حيث أن الأهلي مرتبط بمواجهات محلية وأفريقية في هذا التوقيت لكن الأمر لن يتم حسم حالياً وسيتم الفصل فيه خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي لاسيما وأن النادي الإيطالي أبلغ مسئولو الاهلي بموافقته على اللعب في هذا التوقيت وينتظر فقط الترتيبات الخاصة باللقاء المُحتمل.
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