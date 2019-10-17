شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه أبو قير وطنطا وإسكو وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى لمنتخب الشباب، مع أندية أبو قير وإسكو وطنطا، على مواجهتهم وديا خلال معسكر الفراعنة الصغار المقرر انطلاقه الأحد المقبل، ويستمر حتى 29 أكتوبر الجارى.

وحدد الجهاز الفنى لمنتخب الشباب يوم 23 أكتوبر لمواجهة الفريق الأول لنادى أبو قير، و26 أكتوبر لمواجهة إسكو ، ويختتم مبارياته الودية يوم 29 أمام طنطا.

يذكر أن منتخب الشباب مواليد 2001 يستعد للتصفيات المقرر انطلاقها في النصف الأول من العام المقبل، والمؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لبطولة كأس العالم للشباب.