شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يبحث عن تصحيح المسار أمام المقاصة فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق مصر المقاصة ضيفاً على نظيره المصرى البورسعيدى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة الجريحين حيث خسر الفريق الفيومى فى مباراته الاخيرة من الجونة بهدف دون رد وهى نفس النتيجة التى حققها الفريق البورسعيدى الذى سقط أمام زعيم الثغر بهدف دون رد فى ذات الجولة .

ويحتل مصر المقاصة المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى مثلها وخسر مثلها وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 3 اهداف.

وطالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بتصحيح الاوضاع والعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لاسيما أن تذبذب النتائج غير مقبول فى الفترة المقبلة لاسيما أن الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين بينما شدد ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه ضرورة استعادة التوازن بعد الخسارة فى المباراة الماضية رافضاً فكرة تكرار الاخطاء الدفاعية الساذجة التى تتسبب فى اهتزاز الشباك وإهدار مجهود الفريق بالكامل.