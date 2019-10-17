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هل يصبح رونالدو الأكثر تسجيلا في تاريخ كرة القدم؟

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تمكن البرتغالي من إدراك الهدف رقم 700 فى مسيرته الاعب مع معشوقته كرة القدم وذلك عندما تمكن من تسجيل الهدف الوحيد فى خسارة البرتغال أمام أوكرانيا بهدف مقابل هدفين وذلك ضمن إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ليبقى السؤال مطروحا هل يصبح الاعب البالغ من العمر 34 عاما الأكثر تسجيلا في تاريخ كرة القدم؟ 

5 أساطير تهديفية تقف أمام إنجاز رونالدو

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الأمر يبدو بعيدا بعض الشئ ولكنه ليس مستحيلا على البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث يفصله عدد 105 من الأهداف من أجل معادله الرقم المسجل باسم  النمساوي جوسيف بيسكان وهو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم، حيث أحرز 805 هدفاً، ويليه الأسطورة البرازيلية، بيليه صاحب الـ 779 هدفاً، ثم مواطنه روماريو، 748 هدفاً، ثم فيرينك بوشكاش 709 هدفاً ثم الأسطورة الألمانية جيرد مولر، صاحب الـ 701 هدفاً.

توزيعة أهداف رونالدو ال700

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أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب ما زال يمارس اللعبة، يصل إلى هذه المرحلة التهديفية الغزيرة وذلك على الرغم من تقدمه في العمر، حيث جاءت أهدافه مع الأندية التي لعب لها على النحو التالي: 

الإسباني : 450 هدفاً 

مانشيستر يونايتد الإنجليزي : 118 هدفاً 

يوفينتوس الإيطالي : 32 هدفاً مع يوفنتوس

سبورتنج لشبونة البرتغالي : 5 أهداف 

المنتخب البرتغالي : 95 هدفاً دولياً. 

أهداف رونالدو في البطولات المختلفة 

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وعلى صعيد البطولات تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من التسجيل في كافة البطولات التي شارك بها وجاءت أهدافه كالتالي : 

كأس العالم: 7 أهداف

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: 127 هدفاً 

اليورو : 9 أهداف 

تصفيات اليورو : 57 هدفاً في التصفيات

دوري الأمم الأوروبية : 3 أهداف 

كأس العالم للقارات : هدفان 

كأس العالم للأندية : 8 أهداف 

كأس السوبر : هدفان 

: 311 هدفا 

الممتاز : 84 هدفاً

: 24 هدفاً 

الدوري البرتغالي : 3 أهداف 

الكؤوس المحلية : 46 هدفا 

المباريات الدولية الودية : 17 هدف

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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