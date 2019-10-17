هل يصبح رونالدو الأكثر تسجيلا في تاريخ كرة القدم؟

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تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من إدراك الهدف رقم 700 فى مسيرته الاعب مع معشوقته كرة القدم وذلك عندما تمكن من تسجيل الهدف الوحيد فى خسارة البرتغال أمام أوكرانيا بهدف مقابل هدفين وذلك ضمن إطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ليبقى السؤال مطروحا هل يصبح الاعب البالغ من العمر 34 عاما الأكثر تسجيلا في تاريخ كرة القدم؟

5 أساطير تهديفية تقف أمام إنجاز رونالدو

الأمر يبدو بعيدا بعض الشئ ولكنه ليس مستحيلا على البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث يفصله عدد 105 من الأهداف من أجل معادله الرقم المسجل باسم النمساوي جوسيف بيسكان وهو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كرة القدم، حيث أحرز 805 هدفاً، ويليه الأسطورة البرازيلية، بيليه صاحب الـ 779 هدفاً، ثم مواطنه روماريو، 748 هدفاً، ثم فيرينك بوشكاش 709 هدفاً ثم الأسطورة الألمانية جيرد مولر، صاحب الـ 701 هدفاً.

توزيعة أهداف رونالدو ال700

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب ما زال يمارس اللعبة، يصل إلى هذه المرحلة التهديفية الغزيرة وذلك على الرغم من تقدمه في العمر، حيث جاءت أهدافه مع الأندية التي لعب لها على النحو التالي:

ريال مدريد الإسباني : 450 هدفاً

مانشيستر يونايتد الإنجليزي : 118 هدفاً

يوفينتوس الإيطالي : 32 هدفاً مع يوفنتوس

سبورتنج لشبونة البرتغالي : 5 أهداف

المنتخب البرتغالي : 95 هدفاً دولياً.

أهداف رونالدو في البطولات المختلفة

وعلى صعيد البطولات تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من التسجيل في كافة البطولات التي شارك بها وجاءت أهدافه كالتالي :

كأس العالم: 7 أهداف

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دوري أبطال أوروبا : 127 هدفاً

اليورو : 9 أهداف

تصفيات اليورو : 57 هدفاً في التصفيات

دوري الأمم الأوروبية : 3 أهداف

كأس العالم للقارات : هدفان

كأس العالم للأندية : 8 أهداف

كأس السوبر : هدفان

الدوري الإسباني : 311 هدفا

الدوري الإنجليزي الممتاز : 84 هدفاً

الدوري الإيطالي : 24 هدفاً

الدوري البرتغالي : 3 أهداف

الكؤوس المحلية : 46 هدفا

المباريات الدولية الودية : 17 هدف