شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يختتم استعداداته لمواجهة ضمك والان مع التفاصيل
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تحضيراته الميدانية لمواجهة ضمك، بمران مغلق يقام مساء اليوم الخميس، وذلك في مقر النادي.
ويستضيف الهلال نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، يوم غد الجمعة، على أرضية ملعب جامعة الملك سعود.
ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 16 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.
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