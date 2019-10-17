شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يستهدف الصخرة السنغالية والان مع التفاصيل

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن مانشستر سيتي، استقر على مدافع نابولي، لتدعيم دفاعه بدءًا من الموسم المقبل.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يرى أن السنغالي، كاليدو كوليبالي (28 عامًا) الحل الأمثل لتعزيز دفاعه في الموسم الجديد.

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ويكافح مانشستر سيتي هذا الموسم على الصعيد الدفاعي، بعد إصابة لاعبيه إيمريك لابورت وجون ستونز، مما أبعد الفريق مبكرًا عن صدارة البريميرليج وبفارق وصل إلى 8 نقاط لصالح ليفربول.

ولم يقم جوارديولا بضم بديل لمدافعه البلجيكي السابق فينسنت كومباني، الذي رحل مع نهاية الموسم الماضي إلى أندرلخت البلجيكي، ما أجبره على إشراك لاعب الوسط فرناندينيو في قلب الدفاع، بعد إصابة لابورت وستونز.

ويلعب كوليبالي مع نابولي منذ عام 2014، عندما انضم له، قادمًا من جينك البلجيكي مقابل 6.5 مليون جنيه إسترليني.