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تغيرات في صفوف المنتخب الوطني بعد موقعة فلسطين

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يدرس الجهاز الفني لمنتخب إجراء بعض التغيرات في مراكز اللاعبين داخل المستطيل الاخضر والاستعانة بخدمات البعض ممن لم يشاركوا ، للانضمام إلي الاخضر الذي ينافس حاليا ضمن تصفيات المجموعة الرابعة المؤهلة لكأس الامم الاسيوية ومونديال كأس اسيا.

هذا وحصد المنتخب السعودي 5 نقاط فقط من 3 مبارايات خاضها ، عقب تعادله مع منتخب فلسطين في الموقعة التي استضافها ملعب فيصل الحسيني شمال مدينة القدس العربية.

ويتربع علي قمة المجموعة الرابعة منتخب اوزبكستان الذي فاز مؤخرا علي سنغافورة بثلاثة اهداف مقابل لاشيئ ، في حين تأتي فلسطين بالمرتبة الثالثة لحصوله علي 4 نقاط من 3 مبارايات بالرغم من امكانياتهم المتواضعة وظروف الاحتلال والحرب.

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