شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يتعرض لحادث مروع قبل تدريبات مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

تعرض الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء لحادث مروري خلال توجهه إلى تدريبات الفريق.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية أن أجويرو لم يتعرض لإصابات أو جروح كبيرة خلال هذا الحادث كما أن الأمر لم يستدع عرض اللاعب على أطباء النادي.

وأظهرت الصور التي تداولها شهود العيان للحادث على شبكات التواصل الاجتماعي كسر في الإطار الأمامي الأيمن لسيارة أجويرو مع بعض الأضرار في الناحية الأمامية اليمنى للسيارة ولكن دون أضرار كبيرة في باقي أجزاء السيارة.