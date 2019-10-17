شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة ليفربول.. صدمة قوية لـ مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

صدمة قوية تعرض إليها نادي مانشستر يونايتد وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول يوم الأحد المقبل، وذلك في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز،على ملعب أولد ترافورد.

حيث تأكد غياب الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد عن مواجهة ليفربول وذلك بعد تعرضه للإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام السويد، أمس الثلاثاء في تصفيات يورو 2020.

وكشفت صحيفة ذا صن أن التخوف الذي يسود سولسكاير هو تطول مدة غياب دي خيا قد تصل إلى شهرين، وسيحاول المدير الدفع بسيرجيو روميرو أساسيا في جميع البطولات.

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني عشر بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط بفارق 15 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.