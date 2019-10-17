شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يرغب في ضم نجم وسط مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن أنتونيو كونتي مدرب انتر ميلان الايطالي يستهدف الحصول على خدمات الشاب سكوت ماكتوميناي نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كونتي يرغب بضم لاعب الوسط الدفاعي قادر على اللعب الى جانب باريلا وسينسي خاصة وأن بروزوفيتش لا يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة.

وكشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، ان كونتي يستهدف ضم ماكتوميناي بعد المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع الشياطين الحمر رغم الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق.

وارتبط اسم فيدال وماتيتش بالانتقال إلى الإنتر، خاصة وأن كونتي قاد الثنائي من قبل في يوفنتوس وتشيلسي.