الان تتابع استئناف الدوري السعودي بتبديل مدربين وعودة مصابين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود عجلة الدوري السعودي لكرة القدم للدوران الجمعة بعد توقف قرابة أسبوعين في فترة المباريات الدولية، حيث تخوض الأندية منافسات المرحلة السابعة بعد تغييرات في إداراتها الفنية وإصابة لاعبين أساسيين.

وشهدت أندية عدة تبديلات على صعيد المدرب، منها ضمك الذي أقال مدربه التونسي محمد الكوكي وتعاقد مع الجزائري نور الدين بن زكري، والفتح الذي فسخ عقد مدربه التونسي فتحي الجبال وتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا، بينما أعلن الأهلي عودة مدربه السابق السويسري كريستيان غروس خلفا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل بعد ثلاث مراحل.

ويشهد اليوم الأول من منافسات المرحلة، حلول ضمك ضيفا على الهلال المتصدر والباحث عن استعادة اللقب من بطل الموسم الماضي النصر، بينما يستضيف الأهلي صاحب المركز الثالث، التعاون في جدة.

ويخوض الهلال المباراة وفي ذهنه التحضير للقاء إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل، بمواجهة ضيفه السد القطري، بعد النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق السعودي 4-1 ذهابا في الدوحة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وفي حين سيستعيد الهلال عددا من لاعبيه المصابين مثل نواف العابد وسالم الدوسري اللذين استأنفا التمارين الجماعية، سيفتقد لخدمات مهاجمه السوري عمر خريبين لفترة تقدر بستة أسابيع بعد إصابة في القدم تعرض لها خلال مباراة مع منتخب بلاده ضد المالديف في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واعتبر مدرب الهلال الروماني رزافان لوشيسكو أن “غياب عمر خريبين يشكل خسارة لنا ولكن لا يمكن أن تبنى الخطة على لاعب واحد”.

وأوضح في مؤتمر صحافي الأربعاء أن الفريق لديه البديل و”استفاد من فترة التوقف وحصل لاعبوه على قسط من الراحة بالغ الأهمية (…) استفدنا من عودة بعض اللاعبين المصابين وأصبحنا جاهزين للمباريات”.

ولا يزال الهلال من دون خسارة في المراحل الست الأولى (مثله مثل صاحب المركز الثاني الوحدة)، وهو حقق خمسة انتصارات وتعادل واحد.

في المقابل، يأمل ضمك صاحب المركز ما قبل الأخير بأربع نقاط (فوز وتعادل وأربع هزائم)، في تحقيق بداية إيجابية في مباراته الرسمية الأولى بإشراف بن زكري، أفضل من خسارته الودية أمام الاتحاد (صفر-1).

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بدوره، سيكون الأهلي الثالث أمام تجربة متجددة مع مدربه العائد غروس، وذلك عندما يستقبل التعاون صاحب المركز العاشر (وله مباراة مؤجلة).

وأعلن نادي مدينة جدة الأربعاء عودة غروس الى إدارته الفنية حتى نهاية الموسم الحالي، في ثالث تجربة له مع الفريق الذي سبق له أن قاده الى تحقيق لقب الدوري عام 2016 بعد انتظار 34 عاما.

ويأمل الأهلي في أن توفر عودة غروس (65 عاما) بعض الاستقرار في أعقاب إقالة إيفانكوفيتش بعد ثلاث مراحل على انطلاق الموسم. ويحتل فريق مدينة جدة حاليا المركز الثالث في الترتيب مع 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة، ويتطلع الى تحقيق فوزه الأول على ملعبه هذا الموسم (بعد خسارة وتعادلين).

من جهته، يأمل التعاون في البناء على الفوز القاتل الذي حققه على أبها (1-صفر) في المرحلة الماضية، والذي كان الأول له بعد خسارتين.

ويسعى النصر حامل اللقب الى وقف نزيف النقاط وتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم والأول بعد خسارة وتعادلين في المباريات الثلاث الأخيرة، وذلك عندما يحل السبت ضيفا على الرائد صاحب المركز الثالث عشر.

وأدت نتائج النصر في مبارياته الخمس هذا الموسم (له مباراة مؤجلة مع الفيصلي ستقام في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل)، لاسيما إهداره سبع نقاط من أصل تسع ممكنة، الى تراجعه الى المركز الثامن في الترتيب بفارق ثماني نقاط عن المتصدر الهلال.

ويبحث العدالة وجاره ضيفه الفتح عن النقاط الثلاث عندما يلتقيان في “دربي” الاحساء في افتتاح مباريات المرحلة الجمعة.

ويسعى العدالة الوافد هذا الموسم الى الدرجة الأولى، الى مواصلة نتائجه الجيدة، بينما يواصل الفتح البحث عن فوز أول بعد خمس هزائم وتعادل واحد، جعلته في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وأدت النتائج السلبية للفريق الى إقالة مدربه التونسي فتحي الجبال والتعاقد مع البلجيكي يانيك فيريرا. وقال رئيس النادي سعد العفالق إن التعادل في المرحلة الماضية (2-2 مع الرائد) حسم قرار الاستغناء عن الجبال، مؤكدا أن القرار كان “صعبا لكنه جاء بالتراضي بين الطرفين”.

ويلعب السبت الشباب مع الاتفاق، والوحدة مع الاتحاد، وتختتم المرحلة الأحد بلقاء أبهاء مع الفيحاء، والفيصلي مع الحزم.