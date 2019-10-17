الان تتابع هل سيتواجد ميسي في الرياض؟ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365:
كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، على أن شهر نوفمبر المقبل، سيشهد عودة الثنائي ليونيل ميسي قائد الفريق، وسيرجيو أغويرو، مما يعني حضورهما إلى الرياض لمواجهة المنتخب البرازيلي الودية.
وتحتضن الرياض في منتصف نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض لقاء “السوبر كلاسيكو” بين البرازيل والأرجنتين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
ولم يشارك ميسي رفقة منتخب بلاده في البطولة الماضية بسبب ابتعاده عن المنتخب.
وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول” رفض الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتخفيف من عقوبة ميسي، عقب تصريحاته التي أثارت جدلاً كبيراً في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي انتهت بتتويج البرازيل باللقب، بعد أن قرر الاتحاد إيقافه لثلاثة أشهر ابتداء من شهر أغسطس الماضي.
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