الامارات | الكرواتي كرونسلاف يصل إلى دبي لقيادة النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي كرونسلاف يصل إلى دبي لقيادة النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصل صباح الخميس المدرب الكرواتي الجديد لفريق النصر، كرونوسلاف يورتشيتش، إلى دبي لبدأ مهامه رسمياً مع العميد بعد أن كان النادي قد أعلن اتمام تعاقده رسمياً مع مدرب فريق بني ياس الموسم الماضي ليخلف المدرب المقال البرازيلي كايو الذي كان قد تمت إقالته عقب الخسارة في الجولة الثانية أمام عجمان.

وقد يحضر المدرب الجديد المؤتمر الصحافي المقرر عقده عصر الخميس استعداداً لمباراة الوحدة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي بعد غداً السبت، وذلك إذا نجح النادي في اتمام تسجيله رسمياً في كشوفات الإتحاد، وربما يقرر المدرب بدأ مهام رسمياً في قيادة الفريق عقب مباراة الوحدة بسبب ضيق الوقت ليترك المهام إلى المدرب المؤقت الهولندي فيرسلاين، المباراة القادمة أيضاً.