شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يستضيف مصر المقاصة على ستاد الجيش بالسويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وطالب الجهاز الفنى للمقاصة لاعبيه بتصحيح الاوضاع والعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى لاسيما أن تذبذب النتائج غير مقبول فى الفترة المقبلة لاسيما أن الفريق يضم كوكبة مميزة من اللاعبين بينما شدد ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى على لاعبيه ضرورة استعادة التوازن بعد الخسارة فى المباراة الماضية رافضاً فكرة تكرار الاخطاء الدفاعية الساذجة التى تتسبب فى اهتزاز الشباك وإهدار مجهود الفريق بالكامل.
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