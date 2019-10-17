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لاعبو الاهلي يصرفون مكافأة السوبر المحلي...

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جدة - عمرو شويل  صرف لاعبو الاهلي خلال الفترة الماضية مكافآة الفوز ببطولة السوبر المحلي التى حصدها الأهلي مؤخراً بالفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

 

 وجاء صرف اللاعبين المكافآة في إطار حرص الاهلي على الإلتزام بواجباته المالية تجاه اللاعبين حيث تم صرف مكافآة الفوز بالدوري والتى تم تقديرها بـ 7 ملايين جنيه تقريباً ثم حصل اللاعبون على نسبة المشاركة عن الموسم الماضي.

 

ويحاول مجلس الإدارة الانتهاء من جميع التزاماته تجاه اللاعبين  خلال الفترة الحالية حتى تكون جميع الأجواء مُهيّأة للفريق واللاعبين من أجل تحقيق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً.

 

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