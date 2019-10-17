شكرا لقرائتكم لاعبو الاهلي يصرفون مكافأة السوبر المحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحاول مجلس الإدارة الانتهاء من جميع التزاماته تجاه اللاعبين خلال الفترة الحالية حتى تكون جميع الأجواء مُهيّأة للفريق واللاعبين من أجل تحقيق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً.
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