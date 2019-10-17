شكرا لقرائتكم نادي مصر يستدرج الجونة في الكلية الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادى مصر نظيره الجونة مع دقات الثالثة عصر اليوم الاربعاء على ستاد الكلية الحربية فى افتتاحية الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريق الصاعد لدوري الاضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه بمعنويات مرتفعة بعد أن انتزع نقطة التعادل الاولى فى مسيرته بالممتاز من أنياب نادى الزمالك بهدف لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة بينما فاز الجونة على مصر المقاصة بهدف دون رد فى إطار منافسات ذات الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاءين وخسر مباراة وسجل هدف وتلقت شباكه أربعة أهداف بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى لقاء وخسر مباراتين وسجل هدف وتلقت شباكه هدفين .

Advertisements

ومن جانبه طالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه باستثمار نقطة الزمالك والبحث عن أول فوز فى تاريخ النادى لتنفيذ خطة الفريق فى الهروب من دوامة الهبوط مبكراً والابتعاد عن شبح النتائج السلبية التى تطارد الفرق الصاعدة للممتاز على الجانب الأخر طالب الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة لاعبيه بإستمرار قطار الانتصارات عن طريق عدم الاستهانة بقدرات منافسهم نادى مصر لاسيما بعد قدرته على تحقيق مفاجأت أمام الاندية الكبيرة.