شكرا لقرائتكم نادي مصر يستدرج الجونة في الكلية الحربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن جانبه طالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه باستثمار نقطة الزمالك والبحث عن أول فوز فى تاريخ النادى لتنفيذ خطة الفريق فى الهروب من دوامة الهبوط مبكراً والابتعاد عن شبح النتائج السلبية التى تطارد الفرق الصاعدة للممتاز على الجانب الأخر طالب الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة لاعبيه بإستمرار قطار الانتصارات عن طريق عدم الاستهانة بقدرات منافسهم نادى مصر لاسيما بعد قدرته على تحقيق مفاجأت أمام الاندية الكبيرة.
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