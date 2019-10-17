شكرا لقرائتكم البدرى يوافق على مواجهة منتخب الفراعنة ضد كينيا في استاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت موافقة البدرى منعا لتكرار الموقف الأخير بعد نقل ودية بتسوانا إلى برج العرب بعدما كان محددا لها ستاد القاهرة الذى سيكون فى عهدة الكاف الشهر المقبل بسبب أمّم افريقيا تحت ٢٣ سنة التى تستضيفها مصر.
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