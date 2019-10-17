شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافأة الفوز بالسوبر المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف لاعبو الاهلي خلال الفترة الماضية مكافآة الفوز ببطولة السوبر المحلي التى حصدها الفريق الأحمر مؤخراً بالانتصار على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء صرف اللاعبين المكافآة في إطار حرص الأهلي على الإلتزام بواجباته المالية تجاه اللاعبين حيث سبق و صرف مكافآة الفوز بالدوري والتى تم تقديرها بـ 7 ملايين جنيه تقريباً ثم حصل اللاعبون على نسبة المشاركة عن الموسم الماضي.

ويحاول مجلس الإدارة الانتهاء من جميع التزاماته تجاه اللاعبين خلال الفترة الحالية حتى تكون جميع الأجواء مُهيّأة للفريق واللاعبين من أجل تحقيق نتائج جيدة محلياً وأفريقياً.