إنبى يستدرج الإنتاج الحربى فى مواجهة الجريحين على ستاد بتروسبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج إنبى نظيره الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز فى مواجهة مثيرة بين الفريقين لاسيما بعد خسارة الفريق البترولى من سموحة بهدفين مقابل هدف وخسارة الانتاج الحربى من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الاخيرة للمسابقة .

ويقبع إنبى فى المركز الأخير بجدول الدوري برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 3 مباريات تعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه هدفين وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد أن لعب 3 مواجهات فاز فى واحدة وخسر مباراتين وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

وطالب على ماهر المدير الفنى لانبى لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز الاول فى المسابقة للابتعاد عن المركز الاخير الذى لايليق بقدرات الفريق البترولى مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لتفادى الاخطاء الساذجة التى كلفت الفريق دخول 7 أهداف مرماه على الجانب الاخر قال مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى أن مواجهة الفريق البترولى لن تكون سهلة فى ظل تعثره منذ بداية الموسم مطالباً لاعبيه بضرورة استغلال ضعف الاداء الدفاعى للفريق البترولى لخطف النقاط الثلاث .